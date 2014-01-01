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محمد هنيدي بعد محاولة اختراق حسابه على تويتر: "خلوا بالكم"

الإثنين 19 سبتمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد هنيدي بعد محاولة اختراق حسابه على تويتر: "خلوا بالكم"



وكالات / سما /

كشف النجم محمد هنيدي عن تعرضه لمحاولة اختراق لحسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، حيث وردت إليه رسالة تحذير أن حسابه في حالة خطر، مع إرفاق لينك هكر ضمن محتوى الرسالة لسرقة بيانات الحساب.

ونشر محمد هنيدي صورة من الرسالة التي جاءته لمحاولة اختراق حسابه، وعلق على الصور قائلًا: "دي محاولة اختراق جديدة وذكية جدا، اللي باعت الميل ده أصلا هاكر.. بيخوفك إن حد نجح في الدخول لأكونتك وحاطط لك لينك تغير منه الباسورد، وبمجرد ما تدخل وانت خايف وبتحاول تلحق أكونتك وتدخل بياناتك بايدك.. الباسورد بيروح للهاكر واكونتك بيضيع، فخدوا بالكوا وخصوصا أصحاب الحسابات الكبيرة".

ويعمل النجم محمد هنيدى على التحضير لفيلم كوميدى جديد مع المخرج خالد مرعى ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وحتى ينتهى هنيدى من المشاهد الأخيرة في فيلمه "الجواهرجى" خلال أسبوع

فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي ، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، و سيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

#تويتر #محمد هنيدي #اختراق

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