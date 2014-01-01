ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث

وكالات

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية إنه لم يعد من المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث اليوم الاثنين، خلافا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره.

وأفاد المصدر بأن السعودية سيمثلها الأمير تركي بن محمد آل سعود. وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018. كما أنه حفيد الملك الراحل فهد وجزء من الجيل الجديد الذي وصل إلى السلطة بمساعدة الأمير محمد.

وأضاف المصدر أن السعودية هي من أجرت هذا التغيير.

ودعت بريطانيا الزعماء من الدول الحليفة لها لحضور الجنازة، لكن الأمر متروك لتلك الدول لاختيار من يمثلها.

ويُسلط الضوء على التمثيل السعودي في الجنازة بحثا عن أي مؤشرات على مزيد من التراجع في الجمود الدبلوماسي الذي فرضته دول غربية على الأمير محمد بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتقول المخابرات الأمريكية إن ولي العهد وافق على قتله.

ونفى الأمير محمد أي دور له في عملية القتل. وفي عام 2020، أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن على ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة و20 عاما بتهمة قتل خاشقجي.