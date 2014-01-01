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المتضررون من عدوان 2014 يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر "أونروا" بغزة

الإثنين 19 سبتمبر 2022 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتضررون من عدوان 2014 يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر "أونروا" بغزة



غزة/ سما /

 واصل المتضررون من العدوان الإسرائيلي عام 2014، احتجاجاتهم أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للمطالبة بصرف تعويضات لهم.

واحتج العشرات أمام مقر "أونروا" الرئيس بغزة، متهمين الأخيرة بالمماطلة في صرف التعويضات لهم ضمن سياسات تقودها الوكالة مؤخرًا بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأقدم بعض المشاركين على إشعال النار في الإطارات المطاطية، فيما رشق بعضهم المقر بالحجارة.

وتعاني عشرات الأسر من قطاع غزة، منذ عام 2014، من عدم صرف تعويضات مالية لهم لإعادة إعمار منازلهم المدمرة، فيما تقول "أونروا" إن الدول التي تكفلت بإعادة الإعمار حينها لم توفي بكامل التزاماتها.

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