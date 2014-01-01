  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

صور : اكتشاف سرداب لدفن الموتى يعود إلى عهد رمسيس الثاني جنوب يافا

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : اكتشاف سرداب لدفن الموتى يعود إلى عهد رمسيس الثاني جنوب يافا



القدس المحتلة / سما /

اكتشف سرداب فريد من نوعه لدفن الموتى يعود تاريخه إلى عهد الفرعون رمسيس الثاني، ويضم عشرات القطع الفخارية والنحاسية والعظام، جنوب مدينة يافا على الساحل الفلسطيني، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار الإسرائيلية.

واكتشف السرداب عن طريق الصدفة في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري في حديقة مقامة على أراضي قرية النبي روبين المهجرة في جنوب مدينة يافا عندما ارتطمت آلة حفر بكتلة حجر تبين أنها سقف هذا القبو.

وأظهر مقطع فيديو نشرته سلطة الآثار الإسرائيلية علماء آثار يوجهون مصابيح إلى عشرات القطع الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة من عهد الفرعون المصري القديم الذي توفي عام 1213 قبل الميلاد.

وعثر في المكان على أوعية، بعضها مطلي بالأحمر وبعض آخر يحوي عظاما، وكذلك على كؤوس وأقدار وجِرار ومصابيح ورؤوس حربة برونزية.

وعثر على هذه المتعلّقات وهي بمثابة قرابين جنائزية تهدف إلى مرافقة المتوفى في رحلته إلى الآخرة، سليمة منذ وضعها هناك قبل حوالى 3300 عام.

وفي إحدى زوايا السرداب عثر على هيكل عظمي واحد على الأقل سليم نسبيا.

وقال المتخصص في تلك الحقبة في سلطة الآثار الإسرائيلية، إيلي يناي، في بيان "يمكن أن يوفر لنا هذا السرداب صورة أكثر اكتمالا لطقوس الدفن التي تعود إلى العصر البرونزي المتأخر"، مشيرا إلى أنه اكتشاف "نادر جدا".

بدوره، قال عالم الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية، دافيد غيلمان، إنه "عندما رأيت هذه البقايا في السرداب على شعرت بالذهول إذ أن اكتشافا مماثلا يحدث مرة واحدة فقط في العمر"، وأضاف أن "العثور على أغراض سليمة لم تمس منذ استخدامها الأول أمرا لا يصدق".

ويعود تاريخ هذه الآثار إلى فترة رمسيس الثاني الذي حكم مصر بين 1279 و1213 قبل الميلاد، وسيطر أيضا على بلاد كنعان، وهي منطقة تضمنت بلاد الشام، بما في ذلك فلسطين التاريخية وأجزاء من لبنان والأردن وسورية.

ومصدر الفخار الذي عثر عليه، بحسب سلكة الآثار الإسرائيلية، من قبرص ولبنان وشمال سورية وغزة ويافا، ويشهد على "النشاط التجاري المكثف على طول الساحل".

أما في ما يتعلّق بالهياكل العظمية، فأشارت سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن "حقيقة أن هؤلاء الأشخاص دفنوا مع أسلحة، بما فيها سهام كاملة، تظهر أنهم ربما كانوا محاربين أو حراسا على متن سفن".

وعثر على هذا القبو تحديدا في حديقة وطنية أطلق عليها اسم "هبالماحيم"، أقامتها السلطات الإسرائيلية مقابل الساحل الفلسطيني جنوب مدينة يافا بالقرب من مصب نهر روبين وفي منطقة الأراضي التابعة لقرية النبي روبين المهجرة.

1
2
3
4

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو مازن يكرر خطأ "عرفات"!

إذاعة عبرية: "الشاباك" يدرس منع دخول العمال من غزة والضفة بشكل كامل

صحيفة تكشف خطة الجزائر لإذابة الخلاف العميق بين فتح وحماس

جنرال إسرائيلي: هذا هو أهم تهديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

صحيفة عبرية تكشف عن حدث أمني خطير في النقب

خلافات إسرائيلية حول "بطاطا غزة"

موقع عبري: هكذا تسيطر "إسرائيل" على حياة الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

طالع .. الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلنية لقرض الزوج

20220919105455

الجولان: إصابة سوري بجراح خطيرة برصاص الاحتلال ومزاعم حول "إحباط عملية"

dd8131c4f7547abf7cee37b2451ee3f0

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هجمات لإيران والجهاد الإسلامي وداعش

221b73dc7c00ffdb49219d3ab1ed242b

الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة

Screenshot_2

إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية