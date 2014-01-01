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الدراجة اليابانية الطائرة ترى النور في أمريكا

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدراجة اليابانية الطائرة ترى النور في أمريكا



وكالات / سما /

لأول مرة، ظهرت الدراجة الهوائية التي يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها العام المقبل في الولايات المتحدة بمعرض ديترويت للسيارات الخميس الماضي.

وشبه الحضور الدراجة اليابانية، بالدراجات التي ظهرت في سلسلة أفلام حرب النجوم.

وصنعت دراجة "إكس تيرسمو" (XTURISMO) من قبل شركة "إيروينز تكنولوجيز" (AERWINS Technologies) اليابانية، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وقال الرئيس المشارك لمعرض السيارات ثاد سزوت، بعد إجراء اختبار طيران إنه "أمر رائع، هناك القليل من الخوف لكنني كنت متحمسا للغاية.. أشعر وكأنني طفل صغير".

وأوضح مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيروينز" (AERWINS) شوهي كوماتسو إن "الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة عام 2023".

السعر ليس بسيطا

ويبلغ سعر الدراجة الطائرة المعروضة للبيع بالفعل في اليابان نحو 777 ألف دولار، ويأمل كوماتسو في خفض التكلفة إلى 50 ألف دولار لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت إيروينز أنها تتطلع إلى إدراجها في بورصة "ناسداك" (Nasdaq) عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تقدر قيمتها بـ600 مليون دولار.

#الدراجة اليابانية #أمريكا #الطائرة

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