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فيديو.. انتصاران لشباب خانيونس وخدمات رفح في دوري الممتازة

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران لشباب خانيونس وخدمات رفح في دوري الممتازة



غزة / سما /

خطف شباب خانيونس انتصاراً ثميناً من أنياب مضيفه غزة الرياضي (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، في ختام الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "النشامى" بفوزه إلى لاعبه سليمان أبو عبيدة في الدقيقة (82).

وبهذا الفوز رفع شباب خانيونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند نقطة واحدة في المركز التاسع.

خدمات رفح (3) _ الصداقة (1)

وحقق خدمات رفح فوزا غاليا على ضيفه الصداقة (1/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

 وسجل ثلاثية "الأخضر" الرفحي أحمد العمواسي في الدقيقة (12)، وإبراهيم أبو عمير في الدقيقة (79)، وعطايا جربوع من ركلة جزاء في الدقيقة (94)، بينما أحرز هدف الصداقة الوحيد خليل مطر (74).

وبهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام اتحاد الشجاعية، فيما تجمد رصيد الصداقة عند نقطة واحدة في المركز العاشر.

#شباب خانيونس #خدمات رفح #دوري الممتازة #غزة الرياضي #الصداقة

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