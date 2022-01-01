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الاحتلال يدمر سياجا وشبكة مياه ويستولي على سبع خيام في أريحا

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سياجا وشبكة مياه قرب قرية العوسج التعاونية، شمال مدينة أريحا، واستولت عليهما.

وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج التعاونية جيهان السرساوي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي المجاورة للقرية وتحديدا حوض 44، ودمرت سياجا وشبكة مياه يحيطان بأرض زراعية عرف من أصحابها احمد الحشاش من نابلس.

وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال، على سبع خيام ومعداتها، في قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال الناشط في لجان المقاونة الشعبية في الأغوار أيمن غريب لـ"وفا" إن قوات الاحتلال فككت سبع خيام من أصل 14 واستولت عليها  وعلى معداتها (أدوات زراعية ومعدات للسكن)، بإدعاء أن جزءا من هذه الخيام تقع في مناطق مصنفة "ج".

وأضاف أن هذه الخيام أقيمت قبل نحو شهر قرب الأراضي الزراعية في العوجا، لإقامة مخيم للمزارعين والمهندسيين الزراعيين خلال المواسم الزراعية.

وكانت  سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت فجر اليوم، ثلاثة مساكن في تجمع عرب الرشايدة البدوي، جنوب غرب أريحا.

#أريحا #الاحتلال

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