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ليفاندوفسكي ونيمار يطاردان هالاند في سباق الحذاء الذهبي

الإثنين 19 سبتمبر 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي ونيمار يطاردان هالاند في سباق الحذاء الذهبي



وكالات / سما /

انفرد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة سباق الحذاء الذهبي مبكراً، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية في كل موسم.

وخطف هالاند الأضواء في انطلاقته مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه في الصيف الماضي، حيث نجح في تسجيل 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 7 مباريات خاضها فقط، بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

وإن أستمر هالاند على نفس المعدل التهديفي حتى نهاية الموسم، ولم يغيب عن أي مباراة لمانشستر سيتي، فإنه سيصل إلى أرقام تهديفية غير مسبوقة في تاريخ الدوري الإنجليزي أو حتى في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن ما زال أمام هالاند شوطاً طويلاً لخوضه حتى يحسم جائزة الحذاء الذهبي لصالحه، لأن هناك لاعبان كبيران يطاردانه، وهما روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان.

وتمكن ليفاندوفسكي من تقديم أوراق اعتماده بشكل سريع مع برشلونة، وأحرز 8 أهداف خلال 6 مباريات خاضها في الليجا، كذلك وصل نيمار إلى 8 أهداف هو الآخر خلال 8 مواجهات.

ويحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي برصيد 7 أهداف، وهو الآخر يملك فرصة كبيرة للحاق بإيرلينج هالاند في قادم المواعيد نظراً للقوة الهجومية الكبيرة التي يملكها فريقه.

#ليفاندوفسكي #نيمار #هالاند #الحذاء الذهبي #مانشستر سيتي #برشلونة

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