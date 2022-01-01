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آرسنال يستعيد الصدارة بفوز ساحق على برينفتورد

الإثنين 19 سبتمبر 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يستعيد الصدارة بفوز ساحق على برينفتورد



وكالات / سما /

حقق آرسنال انتصاراً ساحقاً على مضيفه برينفتورد بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “جريفين بارك”، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن خسرها بشكل مؤقت يوم أمس لمصلحة مانشستر سيتي، كما استعاد الفريق أيضاً نغمة الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية من مانشستر يونايتد.

ودخل الجانرز المباراة بقوة كبيرة ورغبة حقيقية للظفر بالنقاط الثلاث، واحتاج لـ17 دقيقة فقط حتى يفتتح باب التسجيل عن طريق ويليام سالبيبا. ثم أضاف المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني عبر كرة رأسية مميزة بعد 10 دقائق فقط.

وواصل آرسنال البحث عن زيارة شباك المرمى في الشوط الثاني لقتل آمال برينفتورد بالعودة في النتيجة، ونجح بالفعل في مبتغاه، حيث وقّع فابيو فييرا على الهدف الثالث بحلول الدقيقة 49، وهو الهدف الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 18 واستعاد صدارة الترتيب من مانشستر سيتي، بينما تجمّد رصيد برينفتورد عند النقطة التاسعة، وظل في المركز التاسع مؤقتاً.

#برينفتورد #آرسنال #جابرييل جيسوس #الصدارة #الدوري الإنجليزي

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