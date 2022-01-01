فيديو.. ريال مدريد ينتصر على أتلتيكو مدريد في ديربي ناري

وكالات / سما /

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق انتصار مُهم على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريدي مُثير بهدفين لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد قد بدأ عن طريق رودريجو في الدقيقة 18، وذلك بعد هجمة رائعة توجها رودريجو بتبادل راقٍ للكرة مع أوريلين تشواميني قبل أن يُسكن الكرة شباك يان أوبلاك.

وسجل النجم فيدي فالفيردي الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 36 بعد كرة رائعة بين فينيسيوس ولوكا مودريتش، اصطدمت بعدها الكرة بالقائم لتصل لفالفيردي الذي أسكنها الشباك بمهارةٍ كبيرة.

وقلص أتلتيكو مدريد الفارق بهدفٍ سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة 83 من المُباراة بعد خطأ من تيبو كورتوا في التعامل مع كرة ملعوبة من ركلة ركنية.

واستعاد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد أوساسونا على أرض ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد المُوافق 2 أكتوبر، فيما سيلعب أتلتيكو مع إشبيلية على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم السبت المُوافق 1 أكتوبر.