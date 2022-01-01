باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم التعاقد مع ديمبلي

وكالات / سما /

كشف لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان عن سبب عدم تعاقد النادي مع عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، رغم أنه كان متاحاً بالمجان في بداية الميركاتو الصيفي الماضي.

وانتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة عقب نهاية الموسم المنصرم، وتعثّرت مفاوضات تجديد عقده في أكثر من مناسبة، لكن النادي الكتالوني نجح في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق مع اللاعب والتوقيع معه على عقد جديد يربط الطرفين.

وكان يمكن لباريس سان جيرمان أن يغيّر المعادلة بشكل كامل لو قرر الدخول في مفاوضات حقيقية مع عثمان ديمبلي قبل أن يجدد عقده مع برشلونة، لاسيما وأن النادي الباريسي قادر على منحه راتب أعلى، كما أن اللاعب سيعود إلى موطنه فرنسا.

وأوضح لويس كامبوس أنه كان معجباً بالفعل بعثمان ديمبلي، ويدرك تماما حجم الإمكانيات التي يملكها اللاعب، لكنه قرر عدم التعاقد معه لأنه لن يكون مفيداً لباريس سان جيرمان من الناحية الرياضية، لأن المدرب الجديد كريستوف جالتيير لا يعتمد على جناح هجومي في رسمه التكتيكي.

وقال لويس كامبوس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “أنا حقاً أحب عثمان ديمبلي، إنه لاعب جيد. لكننا لم نتعاقد معه لأنه يلعب في مركز الجناح ونحن نلعب بدون أجنحة صريحة. فعندما تقوم بتشكيل فريق، يجب أن تتأكد أن كل شيء متناسق”.