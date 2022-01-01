  1. الرئيسية
  2. الرياضة

باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم التعاقد مع ديمبلي

الإثنين 19 سبتمبر 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم التعاقد مع ديمبلي



وكالات / سما /

كشف لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان عن سبب عدم تعاقد النادي مع عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، رغم أنه كان متاحاً بالمجان في بداية الميركاتو الصيفي الماضي.

وانتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة عقب نهاية الموسم المنصرم، وتعثّرت مفاوضات تجديد عقده في أكثر من مناسبة، لكن النادي الكتالوني نجح في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق مع اللاعب والتوقيع معه على عقد جديد يربط الطرفين.

وكان يمكن لباريس سان جيرمان أن يغيّر المعادلة بشكل كامل لو قرر الدخول في مفاوضات حقيقية مع عثمان ديمبلي قبل أن يجدد عقده مع برشلونة، لاسيما وأن النادي الباريسي قادر على منحه راتب أعلى، كما أن اللاعب سيعود إلى موطنه فرنسا.

وأوضح لويس كامبوس أنه كان معجباً بالفعل بعثمان ديمبلي، ويدرك تماما حجم الإمكانيات التي يملكها اللاعب، لكنه قرر عدم التعاقد معه لأنه لن يكون مفيداً لباريس سان جيرمان من الناحية الرياضية، لأن المدرب الجديد كريستوف جالتيير لا يعتمد على جناح هجومي في رسمه التكتيكي.

وقال لويس كامبوس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “أنا حقاً أحب عثمان ديمبلي، إنه لاعب جيد. لكننا لم نتعاقد معه لأنه يلعب في مركز الجناح ونحن نلعب بدون أجنحة صريحة. فعندما تقوم بتشكيل فريق، يجب أن تتأكد أن كل شيء متناسق”.

 

 
#باريس سان جيرمان #عثمان ديمبلي #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف خطة الجزائر لإذابة الخلاف العميق بين فتح وحماس

جنرال إسرائيلي: هذا هو أهم تهديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

صحيفة عبرية تكشف عن حدث أمني خطير في النقب

خلافات إسرائيلية حول "بطاطا غزة"

موقع عبري: هكذا تسيطر "إسرائيل" على حياة الفلسطينيين

ترامب: الألمان سيخسرون بلادهم لهذا السبب..

غزة: قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت في مختلف مناطق القطاع

الأخبار الرئيسية

20220919105455

الجولان: إصابة سوري بجراح خطيرة برصاص الاحتلال ومزاعم حول "إحباط عملية"

dd8131c4f7547abf7cee37b2451ee3f0

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هجمات لإيران والجهاد الإسلامي وداعش

221b73dc7c00ffdb49219d3ab1ed242b

الإضراب الشامل يعم مدارس القدس المحتلة

Screenshot_2

إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟

b4aff74d6742a2e96a8fe61998d7f8a1

قناة عبرية: أبو مازن يكرر خطأ "عرفات"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية