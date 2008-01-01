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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 19 سبتمبر 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- قادة العالم وملايين البريطانيين في جنازة الملكة اليزابيت  

- بعد تفكيك المشتركة: الأحزاب العربية تبدأ بحملة واسعة لاستعادة ثقة المواطنين  

- لبيد إلى الأمم المتحدة وسيلتقي الرئيس التركي وسيتطرق في خطابه إلى النووي الايراني  

- ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل في الضفة والقطاع

- آلاف العائلات اليهودية تحت خط الفقر

- مئات آلاف الأطفال يعانون من الجوع في اسرائيل  

* "معاريف":

- حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان طلب منع أبو شحادة من خوض الانتخابات لأنه يشكل خطرا على وجود إسرائيل  

- "ميرتس" و"الجبهة" و"العربية للتغيير" يعارضون شطب قائمة التجمع  

- لبيد سيلتقي اردوغان للمرة الأولى منذ 2008

- استعدادات للأعياد: نشر الآلاف من أفراد الشرطة في القدس  

* "هارتس":

- الولايات المتحدة تقترح حلا وسطا لرسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل  

- الشرطة تحذر من التصعيد في الحرم القدسي  

- حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا يطلب شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات  

- الرئيس التشيلي الداعم لفلسطين يخيف يهود تشيلي

#الصحف الإسرائيلية

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