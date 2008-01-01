رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- قادة العالم وملايين البريطانيين في جنازة الملكة اليزابيت

- بعد تفكيك المشتركة: الأحزاب العربية تبدأ بحملة واسعة لاستعادة ثقة المواطنين

- لبيد إلى الأمم المتحدة وسيلتقي الرئيس التركي وسيتطرق في خطابه إلى النووي الايراني

- ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل في الضفة والقطاع

- آلاف العائلات اليهودية تحت خط الفقر

- مئات آلاف الأطفال يعانون من الجوع في اسرائيل

* "معاريف":

- حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان طلب منع أبو شحادة من خوض الانتخابات لأنه يشكل خطرا على وجود إسرائيل

- "ميرتس" و"الجبهة" و"العربية للتغيير" يعارضون شطب قائمة التجمع

- لبيد سيلتقي اردوغان للمرة الأولى منذ 2008

- استعدادات للأعياد: نشر الآلاف من أفراد الشرطة في القدس

* "هارتس":

- الولايات المتحدة تقترح حلا وسطا لرسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

- الشرطة تحذر من التصعيد في الحرم القدسي

- حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا يطلب شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات

- الرئيس التشيلي الداعم لفلسطين يخيف يهود تشيلي