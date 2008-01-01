فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
- قادة العالم وملايين البريطانيين في جنازة الملكة اليزابيت
- بعد تفكيك المشتركة: الأحزاب العربية تبدأ بحملة واسعة لاستعادة ثقة المواطنين
- لبيد إلى الأمم المتحدة وسيلتقي الرئيس التركي وسيتطرق في خطابه إلى النووي الايراني
- ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل في الضفة والقطاع
- آلاف العائلات اليهودية تحت خط الفقر
- مئات آلاف الأطفال يعانون من الجوع في اسرائيل
* "معاريف":
- حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان طلب منع أبو شحادة من خوض الانتخابات لأنه يشكل خطرا على وجود إسرائيل
- "ميرتس" و"الجبهة" و"العربية للتغيير" يعارضون شطب قائمة التجمع
- لبيد سيلتقي اردوغان للمرة الأولى منذ 2008
- استعدادات للأعياد: نشر الآلاف من أفراد الشرطة في القدس
* "هارتس":
- الولايات المتحدة تقترح حلا وسطا لرسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
- الشرطة تحذر من التصعيد في الحرم القدسي
- حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا يطلب شطب سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات
- الرئيس التشيلي الداعم لفلسطين يخيف يهود تشيلي