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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الخليل

الإثنين 19 سبتمبر 2022 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 15 مواطنا بينهم طفل من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مازن جرادات من بلدة سعير، ومحمود أيمن وراسنة من بلدة الشيوخ، ومحمد باسم خميس (17 عاما) من بلدة بيت امر، وأحمد ومحمود أبو داود من مدينة الخليل، وحمزة عمر محيسن (14 عاما)، وعلاء بسام ابو لبن (15 عاما)، وحمزة عيسى ابو عريش (14 عاما)، ومحمد محمود محيسن (14 عاما) من مخيم العروب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية زويدين شرق يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: إبراهيم سلامة كعابنة (37 عاما)، وشقيقه يحيى (34 عاما)، والطفل جمال ابراهيم كعابنة (16 عاما).

وأشارت إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عمار عيسى قفيشة (34 عاما)، ومحمد وليد الجعبري من مدينة الخليل، اثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب باقة الشرقية شمال الضفة الغربية.

#الخليل #الاحتلال

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