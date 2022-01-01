رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث، "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها الرئيسية، على خبر توجه الرئيس محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى إضراب مدارس القدس اليوم رفضا لـ"أسرلة" المناهج.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

- إضراب في مدارس القدس المحتلة اليوم رفضا لـ"أسرلة" المناهج

- نيابة عن الرئيس: رئيس الوزراء يشارك في جنازة الملكة اليزابيث الثانية

- ثلاثون أسيرا إداريا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

- إصابة شاب بالرصاص في حوسان وطالبات ومعلمات بالاختناق بمدرسة في عناتا

- الاحتلال يستعد لتعزيز قواته بالضفة والقدس وتوسيع الاعتقالات خلال فترة الأعياد اليهودية

- رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل فلسطين

- تقرير: الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

- "المتابعة العليا" تدعو لإحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى في عرابة

* "الأيام":

- إصـابة شاب بالـرصاص في حوسان وطالبات ومعلمات بالاختناق في عناتا

- الـرئـيـس يـتـوجـه إلـى نـيـويـورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

- طـعـن شـاب فلسطيـني فـي "بني براك" ونقله إلى المشفى

- الاحتلال تستر على تعرض قواته لعملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة

- الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم ضبط سلاح بحوزتهما قرب طولكرم

- المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وشبان يتصدون له

- إسـرائـيـل تـسـعـى لـعـقـد لـقـاء بـيـن لابيـد والملك عبد الله في نيويورك

- الـقـوى والـفـعـالـيـات الـوطـنـيـة تـؤكـد على إضراب المدارس في القدس اليوم

- إعلام عبري: إسرائيل تريد بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا وأميركا تماطل

- واشـنـطـن: حـمـلـة صـهـيـونـيـة ضـد مرشح جمهوري زار مؤسسة فلسطينية

- حرب أوكرانيا: روسيا توسع نطاق هجماتها علـى أهـداف مـدنيـة بـالمـدفعيـة والطـائـرات

* "القدس":

- اعتقالات واسعة وأوامر إبعاد عن الأقصى واعتزام نشر المزيد من القوات بالضفة والقدس

- الرئيس يغادر ايرلندا متوجها إلى نيويورك

- إصابات في حوسان وعناتا واعتداءات للمستوطنين

- نيابة عن الرئيس: اشتية يشارك في جنازة الملكة اليزابيث

- "المتابعة" تدعو لأوسع مشاركة شعبية في إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى

- رفضا لـ "أسرلة" المناهج إضراب في مدارس القدس اليوم

- تشارلز الثالث يستضيف قادة دوليين عشية جنازة الملكة إليزابيث