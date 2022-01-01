الاحتلال يهدم 3 منازل غرب اريحا

رام الله / سما /

هدمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الاثتين، 3 منازل في التجمع البدوي (عرب الرشايدة) الواقع شمال غرب اريحا.

وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل تعود للمواطنين: محمد علي طريف رشايدة، وعماد علي طريف رشايدة، وأمين محمد مليحات، عند الساعة الخامسة فجرا.

وأضاف مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب الكعابنة في ساعات الصباح الأولى ، وشرعت في أعمال الهدم والدمار.

واضاف "أن ما قامت به حكومة الاحتلال يمثل ممارسة لسياسة التطهير العرقي ضد البدو الفلسطيني، من خلال اعتماد سياسة الترحيل الجماعي في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدف إلى اقتلاع البدو بهدف الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم.

ودعا مليحات الحكومة والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى أخذ دورها في الدفاع عن تلك التجمعات المهمشة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لترسيخ وجودهم في الأرض .