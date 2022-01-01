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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الإثنين 19 سبتمبر 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات من الخليل 7 مواطنين، هم: مازن جرادات من بلدة سعير، والشاب محمود وارسنة من الشيوخ، والمحررين أحمد، ومحمود أبو داود من المدينة، وإبراهيم سلامة كعابنة، ويحيى سلامة كعابنة، والفتى جمال إبراهيم كعابنة من سكان يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، الشاب راكز عواد، عقب اقتحام منزله في قرية تلفيت، فيما اقتحمت منزل الأسير بلال هاشم في جماعين وصاردت مركبة من داخله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق أخرى من مناطق متفرقة بدون الإبلاغ عن اعتقالات.

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