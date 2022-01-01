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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 19 سبتمبر 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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