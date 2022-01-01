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الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 19 سبتمبر 2022 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



نيويورك/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي سيادته، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيلتقي سيادته، على هامش اعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من قادة وزعماء العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات.

ويرافق سيادته: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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#الرئيس عباس #نيويورك #الجمعية العامة للامم المتحدة

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