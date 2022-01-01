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فيديو: ريال مدريد يهزم أتلتيكو بثنائية في "الديربي"

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ريال مدريد يهزم أتلتيكو بثنائية في "الديربي"



مدريد/سما/

أسقط فريق ريال مدريد جاره أتلتيكو في معقله (2-1) في "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية ريال مدريد، توقيع كل من المهاجم البرازيلي رودريغو، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين (18، 36) على الترتيب.

 

وحرص البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد على دعم مواطنه وزميله في الفريق فينيسيوس جونيور، خلال لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، ضد أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

واحتفل رودريغو بتسجيله هدف التقدم لريال مدريد في شباك مضيفه أتلتيكو، عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، بطريقة فينيسيوس جونيور، الذي شاركه الرقص والفرحة مع بقية لاعبي "الميرينغي" في إشارة إلى الدعم لـ"فيني".

 

وكان كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، قد حذر فينيسيوس جونيور من الرقص حال تسجيله هدفا في شباك "الروخي بلانكوس" خلال "ديربي" العاصمة مدريد، الذي يجمع قطبي العاصمة الكرويين، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأكد كوكي أن رقص فينيسيوس في حال التسجيل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" سيمثل "مشكلة بالتأكيد".

بينما سجل المدافع ماريو هيرموسو هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 83 قبل أن يغادر ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، مطرودا لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي، وعاد إلى صدارة الدوري "لا ليغا" بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تراجع نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط. 

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