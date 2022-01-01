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8 إصابات إحداها خطيرة بحادث سير في النقب

الإثنين 19 سبتمبر 2022 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 إصابات إحداها خطيرة بحادث سير في النقب



النقب/سما/

أصيب 8 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق وقع بين حافلة وسيارة خصوصية على شارع 31 على مفرق تل عراد قرب بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الأحد.

واستدعيت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالق من السيارة الخصوصية، إذ وصفت حالته بالخطيرة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لثمانية مصابين من جراء الحادث، إذ وصفت حالة أحدهم (45 عاما) بالخطيرة.

ووصفت حالة مصاب آخر بأنها متوسطة بينما الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.

#النقب

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