بنك فلسطين يعيد تأهيل وتجهيز قاعة المرحوم الدكتور هاني الشوا في جامعة الأزهر بغزة

غزة / سما/

أعاد بنك فلسطين تأهيل وتجهيز قاعة المرحوم الدكتور المهندس هاني هاشم الشوا في جامعة الأزهر بمدينة غزة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها البنك تجاه المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة، وسائر محافظات الوطن.

وأعرب مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن سعادته في إعادة تأهيل وتجهيز قاعة المرحوم الدكتور المهندس هاني هاشم الشوا بجامعة الأزهر، للمساهمة في مساعدة الجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والأكاديمية.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين يولي اهتماماً بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ضمن استراتيجيته وتوجهاته نحو تحقيق مبدأ الاستدامة والشمول المالي، لاسيما أن هذه المؤسسات تعتبر حجر الأساس لتنشئة الأجيال، وتخريج المبدعين والرياديين القادرين على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً أن هذا الدعم ما هي إلا رسالة وفاء وامتنان تجاه مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية في فلسطين.

وأشاد الشوا بجامعة الأزهر وإدارتها وكوادرها التعليمية التي تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بمنظومتها الأكاديمية من خلال اهتمامها بجودة التعليم، عبر توفير كوادر تعليمية متخصصة، وذات خبرات عالية في مجال التعليم الأكاديمي، إضافة إلى تقديمها أفضل الخدمات التعليمية والتخصصات المتنوعة لطلبتها.

من جهته ثمن رئيس جامعة الازهر الدكتور عمر ميلاد هذه اللفتة الكريمة من بنك فلسطين لدعمه جامعة الأزهر عبر إعادة تأهيل وتجهيز هذه القاعة، التي حملت اسم د. هاني الشوا الذي كان عضواً بمجلس أمناء الجامعة، مؤكداً أن هذا الدعم يهدف إلى تلبية متطلبات العمل والدراسة في الجامعة واحتياجات الطلبة على اختلاف مراحلهم التعليمية.

يذكر أن بنك فلسطين يلتزم بتخصيص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم مختلف القطاعات، مخصصاً جزءاً كبيراً من هذا الدعم لصالح قطاع التعليم، بهدف تعزيزه، وتطوير كافة مؤسساته تنفيذاً لرؤيته واستراتيجيته لخدمة المجتمع، بما يساهم في تحقيق مبدأ الاستدامة والتنمية المجتمعية والاقتصادية على السواء.