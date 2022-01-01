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طعن فلسطيني في بني براك ونقله إلى المشفى

الأحد 18 سبتمبر 2022 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن فلسطيني في بني براك ونقله إلى المشفى



تل أبيب/سما/

تعرض شاب فلسطيني، يبلغ 18 عاما من العمر، للطعن في مدينة بني براك بمنطقة تل أبيب ووصفت حالته بالمستقرة، مساء اليوم الأحد.

ووفقا لمصدر طبي، فإن الشاب وصل إلى مركز الطوارئ "تيرم" في بني براك، إذ عانى جروحا في منطقة الصدر واليد.

وذكر المصاب في المركز الطبي، أنه تعرض للطعن على يد شخص مجهول له خلال تواجده في مدخل البناية التي يقطن بها في بني براك.

كما جاء في التفاصيل، أن الفلسطيني تعرض للطعن على بعد أمتار من مركز الطوارئ "تيرم"، وفي أعقاب ذلك توجه بشكل ذاتي إلى المركز لتلقي العلاج.

وأحيل المصاب بعد تلقي العلاجات اللازمة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ولم تعرف ماهية وخلفية طعن الفلسطيني حتى الآن، فيما لم يرد أي تعقيب من قبل الشرطة الإسرائيلية.

#بني براك

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