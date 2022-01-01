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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل ورام الله ويبعد مقدسيا عن الأقصى

الأحد 18 سبتمبر 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل ورام الله ويبعد مقدسيا عن الأقصى



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنين من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الإحتلال اقتحمت منطقة الزاهد بمدينة الخليل، واعتقلت الشاب خلدون يعقوب النتشة (21 عاما)، والشاب محمد مروان الكركي في أحد أحياء البلدة القديمة من الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال  شابين على حاجز عسكري نصبته قرب قرية عابود، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هما الأسيران المحرران أحمد زهران ومصطفى البرغوثي من قرية دير أبو مشعل المجاورة.

وأبعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، شابا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استدعت الشاب يوسف أبو جمعة من بلدة الطور شرق القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لخمسة عشر يوما.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت الشاب أبو جمعة للتحقيق معه في أحد مراكزها عصر اليوم .

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#الخليل #رام الله

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