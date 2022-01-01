نيابة عن الرئيس.. اشتية يشارك في جنازة الملكة اليزابيث الثانية غدًا

لندن/سما/

نيابة عن الرئيس محمود عباس، وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية غدًا الاثنين.

وسيستقبل الملك تشارلز الثالث المسؤولين الوافدين للمشاركة في الجنازة في قصر باكينغهام مساء اليوم.

وتقام الجنازة غدًا الإثنين في كنيسة وستمينستر، بمشاركة المئات من قادة العالم.

يذكر أنه تم توجيه الدعوة للرئيس لحضور الجنازة ضمن ألفي شخصية حول العالم، وتعتبر مراسم جنازة الملكة إليزابيث هي الأولى التي تنظم في بريطانيا منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في عام 1965.