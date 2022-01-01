فصائل تعقب على محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس في القدس

غزة/سما/

عقبت كل من حركتي حماس وفتح، اليوم الأحد، على محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس في مدينة القدس.

وقال محمد ربيع الناطق بإسم حركة فتح في القدس، إن “محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي من قبل سلطات الاحتلال يأتي في سياق مخططات الاحتلال التهويدية وأسرلة التعليم وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإعلان حرب على المدارس العربية الفلسطينية وقتل الوعي الوطني للطلبة المقدسيين.

وأضاف، "ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس محاولة مكشوفة ومرفوضة ومدانة لطمس حقيقة أحقية الشعب الفلسطيني في ارضه وتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله برواية الاحتلال وهو ما لا يقبل به أي فلسطيني”.

وحذر من المحاولات الإسرائيلية لأسرلة التعليم في مدينة القدس المحتلة من خلال الضغوط التي صعّدها الاحتلال ضد المدارس وكل ما له علاقة بالهوية الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت حركة فتح على لسان الناطق بإسمها في القدس، أن اجراءات الاحتلال إنتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على أن مدينة القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشادت حركة فتح بنضال وصمود المقدسيين في مواجهة محاولات الاحتلال وإجراءاته التي تستهدف هوية القدس .

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، الي الإلتزام بالإضراب الشامل والذي دعت له القوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات والهيئات الشعبية في القدس، رفضاً لأي شكل من أشكال فرض وإملاء منهاج الاحتلال الإسرائيلي المزيف والمحرف.

وثمنت حركة حماس الموقف الوطني المشرّف لأولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس، الذين يقفون بقوة ضد فرض المنهاج الصهيوني في المدارس العربية، وأكدت وجوب دعمهم وإسنادهم من القوى الأهلية والمؤسسات الوطنية كافة، لتثبيت موقفهم وإفشال مؤامرة الاحتلال لتزييف الوعي لدى أجيالنا الناشئة.

وأكدت دعمها للإضراب الشامل في جميع مدارس القدس يوم غدٍ الإثنين رفضاً لكل أشكال وصاية الاحتلال وتدخله لتزييف حقائق التاريخ والعبث بمفردات الهوية الوطنية الفلسطينية، ودعت إدارات المدارس للوقوف في صف مطالب الأهالي العادلة، وعدم الخضوع لابتزازات الاحتلال وتهديداته، وتسجيل موقف وطني مشرف للتاريخ وللأجيال القادمة.

وأضحت حماس "أن سياسة "أسْرَلة" التعليم حرب فكرية وثقافية، لن تنجح في كي الوعي الوطني للفلسطينيين، وستتحطم على صخرة ثبات أهلنا وطلابنا في القدس، وإدراكهم لحجم جريمة الاحتلال الرامية لتشويه الهوية الوطنية في عقول الجيل الناشئ وذاكرة الشعب الفلسطيني الحيّة.