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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل فلسطين

الأحد 18 سبتمبر 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل فلسطين



رام الله/سما/

 وصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى فلسطين، مساء اليوم الأحد، في زيارة تستمر يومين.

وكان في استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وتستمر الزيارة اليوم وغدا الإثنين، من أجل التأكيد على شراكة الرياضة الفلسطينية مع الأسرة الأولمبية الدولية، وللاطلاع عن كثب على الرياضة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتخلل برنامج زيارة توماس باخ، لقاء مع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في مقرها، صباح غد، على أن يتوجه بعدها إلى اتحاد كرة القدم، ثم استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وستكون هناك فعاليات رياضية، ثم لقاء مع الرياضيين في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله الساعة 12 ظهرا، ثم المؤتمر الصحفي الخاص بالزيارة عند الساعة 2:20 بعد الظهر.

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#فلسطين #رئيس اللجنة الأولومبية

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