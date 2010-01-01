توقيع اتفاقية تمنح شركة مدى العرب رخصة إنشاء وتشغيل "الفايبر" في فلسطين

رام الله/سما/

وقّعت شركة مدى العرب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، اتفاقية تمنح الوزارة بموجبها شركة مدى العرب رخصة بناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية (الفايبر) في فلسطين لمدة 15 عاماً.

وستمكّن هذه الرخصة، وفق بيان صحفي، شركة مدى العرب خلال الخمس عشرة سنة المقبلة من تقديم جميع خدمات الاتصالات على اختلافها كخدمات الربط البيني والداتا وخدمات الانترنت وجميع خدمات الاتصالات باستثناء خدمات الهاتف الأرضي، لجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، من خلال استخدام أفضل تقنيات الاتصالات العالمية وشبكات الألياف الضوئية، الأمر الذي سيعزز قدرة "مدى" على الاستمرار في توسعة وتطوير شبكاتها وضخ ما يلزم من استثمارات لتحقيق هذا الهدف، وبما يضمن إنشاء شبكة اتصالات فلسطينية متطورة تدعم توفير خدمات متقدمة لجميع القطاعات والفئات سواء المنزلية أو قطاعات الأعمال والمؤسسات.

كما تشكل تلك الشبكات حجر أساس إضافي للبنية التحتية الرقمية في فلسطين بما يضمن استمرارية الخدمات في حال تعطل الشبكات القائمة، إضافةً إلى دعمها للخدمات والتطبيقات والصناعات الحديثة كالخدمات المالية والإلكترونية وصناعة التطبيقات، والشركات الناشئة، وتوفير الوظائف، وغيرها.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى: "تتيح هذه الاتفاقية لشركة مدى، التي نعتز بكون الصندوق مساهماً استراتيجياً فيها، بناء شبكات اتصالات وإنترنت متطورة، تساهم في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وتفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي لتعود الفائدة على المواطن الفلسطيني، لا سيما وأن شبكات الفايبر أصبحت اليوم بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، ووجودها ينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية في الوطن".

وأكّد أن استثمار الصندوق في شركة مدى يندرج في إطار تركيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، الأمر الذي انتهجه الصندوق في العديد من استثماراته في قطاعات إنتاجية رئيسية مثل: قطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، والصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة، والمشاريع الصغيرة، والبنية التحتية للاتصالات، خاصةً وأن توفير البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي يشكل متطلباً أساسياً للتنمية الاقتصادية المنشودة، والذي يشكل رأس حربةً في استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ونوه مصطفى أن "نجاح شركة مدى العرب هو نجاح لكافة الأطراف الشريكة، وللتعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية".

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر إن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان تطوير البنية التحتية الرقمية في فلسطين، وتعزيز مبدأ التنافسية في سوق الاتصالات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد ككل من حيث الأسعار وجودة الخدمات بالانسجام مع رؤية واستراتيجية الوزارة".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، منحت الوزارة لمدى رخصة بناء وتشغيل شبكات الفايبر، إيمانا منها بأن وجود تلك الشبكات أصبح مرتبطاً بتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة مدى محمد العلمي: "تأتي هذه الخطوة اليوم تتويجا لمسيرة امتدت لثلاثة عشر عاما من العمل الجاد والجهد المتواصل قادها فرسان مدى الأربعة لتصبح مدى اليوم واحدة من أهم شركات الاتصالات في فلسطين، ولتستكمل شركة مدى مسيرة النجاح والتطوير لشبكاتها وخدماتها بما يعزز سعيها الدائم لتقديم خدمات اتصالات نوعية ذات جودة عالية وبما يوفر للمجتمع الفلسطيني أحدث ما توصلت له تكنولوجيا الاتصالات في العالم".

وأوضح أن الهدف من هذه الرخصة هو إيجاد شبكة اتصالات وطنية فلسطينية ثانية داعمة للشبكات الحالية، وليست بديلا عنها بما يؤدي إلى رفع مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني المنزلي وقطاع الأعمال والمؤسسات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات، إضافة إلى توفير مئات الوظائف الجديدة للخريجين من أبناء المجتمع الفلسطيني وفي جميع محافظات الوطن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال قطاعات المقاولين وغيرها.

وكانت شركة مدى العرب قد حصلت على رخصة تقديم خدمات النطاق العريض ووقّعت خلال الأشهر والأيام الماضية اتفاقيات تعاون مع شركة كهرباء محافظة القدس، وشركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة كهرباء الخليل، وشركة توزيع كهرباء غزة، وبلدية طولكرم، كما يجري التحضير لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات كهرباء وبلديات أخرى، بهدف الاستفادة من البنى التحتية التابعة لتلك الشركات والبلديات لتسريع أعمال إنشاء وتمديد شبكات (الفايبر).

وقد بدأت مدى بتمديد شبكاتها وتقديم خدماتها بشكل تجريبي مستفيدة من البنى التحتية لتلك البلديات والشركات.

يذكر أن شركة "مدى العرب" تأسست في عام 2010 من خلال محمد العلمي، وأشرف العتيق، وأمجد غوشة، ورجائي اسعيد، وتمتلك شبكة اتصالات متطورة يصل انتشارها ليغطي جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وشكلّت قصة نجاح متميّزة وريادية.

وفي عام 2019 وقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، تناغما مع أهداف الصندوق الاستراتيجية التي تهدف إلى التأسيس للتحول للاقتصاد الرقمي في فلسطين، وبشكل تكاملي مع استراتيجية "مدى العرب" الهادفة إلى تطوير خططها وتوسيع أعمالها بما يضمن الارتقاء بخدماتها والاستمرار برفع مستوى قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين، كما كان لدخول بنك فلسطين كواحد من أهم المؤسسات المالية والمصرفية الفلسطينية كمساهم رئيسي في شركة مدى أثر كبير، ودور معزز لملاءة مدى المالية، وشريك في صياغة استراتيجية الشركة المستقبلية، هذا وقد سبق ذلك اتفاقية اندماج مع شركة "كول يو" لخدمات الإنترنت في خطوة نحو توحيد الجهود والإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة للشركتين نحو الارتقاء بخدمات الاتصالات والإنترنت في فلسطين.