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إصابات بينها خطيرة في حادث بين شاحنتين قرب "كريات غات"

الأحد 18 سبتمبر 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بينها خطيرة في حادث بين شاحنتين قرب "كريات غات"



القدس المحتلة/سما/

أصيب خمسة أشخاص بجراح متفاوتة، من جراء تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 6، اليوم الأحد.

وعُلم أن الحادث وقع من جراء تصادم شاحنتين على شارع رقم 6 قرب "كريات غات" جنوب البلاد، على المسار المتجه جنوبا.

وأدى الحادث إلى انقلاب الشاحنتين وخروجهما عن المسار، الأمر الذي تسبب بازدحام مروري".

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة متوسطة الخطورة وآخرتين طفيفتين.

ونُقل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.


ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، اليوم الأحد، أن 244 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

#كريات غات #اصابات

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