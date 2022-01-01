دعوات مقدسية للالتزام بإضراب المدارس الشامل الإثنين

القدس المحتلة/سما/

أصدرت اللجنة المركزية لأولياء أمور مدارس سلوان ورأس العامود في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بيانا، توجّهت به إلى أولياء أمور الطلاب. وقالت فيه "انطلاقا من الموقف الوطني والشعبي الذي اتخذته الهيئات الوطنية والإسلامية في القدس بإعلان الإضراب الشامل، غدا الإثنين، في كافة مدارس القدس بمختلف مظلاتها التعليمية، ورفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي والكتب المحرفة التي تسمم عقول أولادنا وتطمس هويتنا وتلغي حضارتنا وقيمنا وانتمائنا لقدسنا ومقدساتها، نعلن نحن في اللجنة المركزية لأولياء أمور مدارس سلوان ورأس العامود عن التزامنا بقرار الإضراب وندعو جميع الأهالي والطلاب والمعلمين والمعلمات بالالتزام بهذا القرار والوقوف وقفة تاريخية يشهد لنا الجميع عليها القاصي والداني، فأولادنا أغلى ما نملك فلا تبيعوهم بعرض من الدنيا".

وكانت قد أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، يوم أمس السبت، بيانا، عنونوه "المقدسيون ومدارسهم وطلبتها لن يقبلوا المنهاج المزيّف والمحرف".

افتتحت القوى بيانها متوجهة إلى "أبنائنا الطلبة السادة أولياء الأمور المحترمين والسادة إدارات ومدراء وأساتذة ومعلمين وعاملين في عاصمتنا القدس، أبناء شعبنا الصامد الثابت القابض عل الجمر نحييكم بتحية العلم والبناء، تحية الإرث الوطني والتاريخي الذي لن تمحوه كل محاولات التزييف والتزوير ولن تنال منه كل أساليب ومسلكيات السطو على العقول وكيّ الذاكرة الوطنية لأجيال متعاقبة عانت وما زالت تعاني ويلات سياسات القمع والتهجير القسري والتمييز العنصري سياسات التنكيل وقمع الحريات وتكميم الأفواه التي تمارسها حكومة الاحتلال وبلديتها في عاصمتنا المحتلة".

وأوضح البيان أننا "نحن كأولياء أمور للطلبة في مدارس القدس نعلنها بالموقف الثابت الراسخ والذي لن نحيد عنه، رفضنا المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وأننا لن نقبل بغير المنهاج الفلسطيني لتعليم أبنائنا".

وأضافت القوى الوطنية والإسلامية إننا "نرفض كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف والبلدية على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها".

وأضاف البيان أننا "نؤكد على حقنا الثابت كشعب تحت الاحتلال باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائنا الطلبة وندعوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤلياتها وكبح جماح تغوّل الاحتلال وأذرعه التنفيذيه على مدارسنا كما وندعوهم لحماية مؤسساتنا التعليمية وأبناءنا الطلبة".

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية "الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية مؤسساتنا التعليمية ومنهاجنا الفلسطيني بعيدا عن الشعارات والعبارات الفضفاضة".

وكان قد تظاهر مجلس أولياء أمور طلبة مدارس الإيمان بمدينة القدس المحتلة، السبت، أمام مبنى المدرسة، رفضا لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض المنهاج المحرّف على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات، كتب عليها "لا للمنهاج المحرّف"، و"معا للحفاظ على هوية أبنائنا"، و"لا لأسرلة التعليم"، و"نرفض استلام مناهج وزارة المعارف الإسرائيلية".