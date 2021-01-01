جنرال إسرائيلي يقدم سلّة توصيات لحكومة الاحتلال تمنع تورطها بحقل ألغام قبل نهاية العام

القدس المحتلة/سما/

يحذّر جنرال إسرائيلي في الاحتياط من حقل ألغام إستراتيجي يمثل أمام إسرائيل، من أبرز مخاطره انفجار الأوضاع في الجبهة الفلسطينية، مقدماً سلة توصيات ونصائح لحكومة الاحتلال تحاشيا للانفجارات.

يقول الجنرال في الاحتياط عاموس جلعاد، مدير القسم الأمني- السياسي في وزارة الأمن سابقاً، إن الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية، وخصوصاً فترة الأعياد اليهودية، تتضمن احتمالات انفجار عالية، بسبب التقاء عدة اتجاهات وأحداث: استمرار التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وبصورة خاصة شمالها الذي يزداد حدة، توقُّع بدء عمليات استخراج الغاز من حقل كاريش، وفي الخلفية، تهديدات نصرالله، التصعيد الأمني الممكن خلال الأعياد في المسجد الأقصى، ومن شأنه أن ينعكس على مواقع أُخرى في المنظومة الفلسطينية وعلى الساحة الداخلية في إسرائيل. موضحا، في مقال مطول نشر في موقع معهد أبحاث السياسات والاستراتيجيا التابع لجامعة رايخمان، أنه في المقابل، ومن دون اتفاق نووي، تستمر إيران في التقدم ببرنامجها النووي، والكرة بيدها للاستمرار في المفاوضات. وفي نظرة أوسع، فإن الهجوم الأوكراني المعاكس يمكن أن يدفع بوتين إلى تصعيد الرد العسكري.

ارتفاع حدة التوتر في الضفة

ويرى أن سلسلة العمليات والأحداث خلال الأسابيع الماضية، وبصورة خاصة في شمال الضفة، وتحديداً في مدينتيْ جنين ونابلس، تعبّر عن درجة إضافية في سلّم التصعيد الذي بدأ منذ منتصف العام في الضفة الغربية المحتلة (ارتفاع عدد العمليات عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بثلاثة أضعاف). وحسب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد فإن هذا التصعيد نابع من التقاء ثلاثة مركّبات: الضعف الذي يبثه الحكم الفلسطيني الذي يواجه صعوبات، أو لا يوجد لديه حافز لفرض إرادته على أجزاء من الضفة، شجاعة جيل الشباب الفلسطيني (منفّذو العمليات، في أغلبيتهم، لا ينتمون إلى فصائل)، بالإضافة إلى ازدياد النشاط الأمني الإسرائيلي الذي يؤدي إلى ازدياد حدة الاشتباك في الميدان، ويُظهر عجز أجهزة الأمن التابعة للسلطة. وبرأيه من المهم التشديد على أن ضعف الحكم الفلسطيني ليس نتيجة عن الخطوات الإسرائيلية فقط، بل هو من سمات حالة النظام ذاته أيضاً في رام الله.

غضب السلطة الفلسطينية

وطبقا لمزاعمه، فإنه في الخلفية هناك غضب السلطة الفلسطينية الموجه ليس فقط نحو إسرائيل بل أيضاَ نحو إدارة بايدن، لعدم قدرتها على إقناع إسرائيل بتغيير سياساتها (وعموماً لا تولي القضية الفلسطينية أهمية)، وبالأساس بشأن كل ما يتعلق بوتيرة نشاط الجيش وخصم الأموال التي يتم تحويلها إلى السلطة (التي تضر بقدرتها على دفع الرواتب لأجهزة الأمن)، هذا بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها على السلطة، بهدف التراجع عن خطواتها في الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، إلى جانب الشعور بخيبة الأمل لأن زيارة بايدن إلى المنطقة لم تؤد إلى نتائج تُذكر لمصلحة الفلسطينيين. ويضيف: “يتم التعبير عن هذا في اللقاءات المتوترة التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف في رام الله، وبحقيقة أن أبو مازن رفض لقاءها”.

التوتر مع “حزب الله” حول الغاز

وبرأي جلعاد هناك جبهة مركزية يمكن أن تشتعل خلال الأسابيع المقبلة، وترتبط بالمفاوضات على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهذا في أعقاب التحذيرات الحادة الاستثنائية التي أطلقها نصرالله، بأن “حزب الله” لن يتردد في التحرك، بهدف الدفاع عن حقوق لبنان، في حال أقدمت إسرائيل على استخراج الغاز بشكل أحادي الجانب ومن دون اتفاق.

ويستذكر أن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين أنهى جولة مشاورات إضافية ما بين لبنان وإسرائيل، من دون أي بيان عن حصول اختراق، على الرغم من التسريبات التي أشارت إلى تقدُّم جدي في المفاوضات. منبها أنه عشية زيارة هوكشتاين، انتشرت مبادرة تبدو أنها حل، وفي إطارها تتنازل إسرائيل عن سيادتها على حقل “قانا”، وتحصل في المقابل على عوائد من شركة “إنيرجيان” التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب، أما الشركة ذاتها فأعلنت أن استخراج الغاز سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة. وعلى الرغم من مصلحة جميع الأطراف، ومن ضمنها الحكومة اللبنانية، في الوصول إلى توزيع للأرباح، فإن الكرة في ملعب “حزب الله”، على ما يبدو. فالحزب يستغل الأزمة بهدف تحسين صورته كـ”حارس الموارد الطبيعية في لبنان”، ويطمح إلى الخروج من الأزمة منتصراً، في جميع السيناريوهات. وفي حال الخروج باتفاق، تقوم إسرائيل في إطاره بالتنازل عن حقل “قانا”، وفي حال قامت إسرائيل بتأجيل بدء استخراج الغاز مرة أُخرى، فإن نصرالله سيصور الموضوع كتنازل إسرائيلي بسبب قوة الردع الخاصة بالتنظيم”. وبرأيه من الممكن أيضاً أن يكون لدى نصرالله تقديرات تفيد بأن إسرائيل ستمتنع في فترة الانتخابات (عشية الأعياد وقبل الانتخابات، وفي ظل التصعيد في الضفة الغربية) عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ولذلك، يسمح لنفسه برفع الرهان معتبرا أن هذا الاحتمال ينطوي على خطورة الفهم المغلوط من جانب “حزب الله” بشأن قوة الرد الإسرائيلي.

التدخل الأمريكي

في جميع الأحوال يبدو أن التدخل الأميركي المتزايد في الأزمة، إلى جانب مصالح سياسية ثقيلة الوزن للّاعبين الإقليميين، سيدفع باتجاه صوغ اتفاق. وعلى الرغم من ذلك، يمكن التقدير أنه استناداً إلى موعد توقيع الاتفاق، سيؤجل بدء استخراج الغاز بسبب صعوبة الوصول إلى اتفاق في هذه الفترة (قبل الانتخابات في إسرائيل ولبنان بأسابيع).

عبثية المحادثات النووية

وكرّر غلعاد موقفه في الشهور الأخيرة بالقول إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى، الذي كان يبدو أنه على أعتاب التوقيع، وصل مرة أُخرى إلى طريق مسدود، في أعقاب الرد الإيراني على المقترح الأخير، وفي أساسه طلب إغلاق التحقيقات المفتوحة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، والتي تتعلق ببقايا اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع. منوها أنه كردٍّ، عبّر مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن تشاؤمهم بشأن الوصول إلى اتفاق في الفترة القريبة، وهذا بسبب صعوبة الاستجابة للطلب الإيراني من القوى العظمى، وخصوصاً في الوقت الذي تحاول روسيا وكوريا الشمالية وضع عقبات أمام تماسُك الاتفاقية، وهو ما سيؤدي إلى انهيار مبادئ اتفاقية. ويقول إن الرد الإيراني يفاقم في المعضلة، هل يدور الحديث عن تكتيك تفاوضي إضافي تحاول إيران من خلاله دفع الغرب إلى تقديم المزيد من التنازلات، أو أن إيران غير معنية أصلاً بالاتفاق، بسبب عدم وجود الثقة، والتخوف من تغيّر السياسة الأميركية والانسحاب من الاتفاق بعد الانتخابات وتغيُّر الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يقول أيضا إن الموقف الإيراني يدلل على أن كرة التقدم في المفاوضات في ملعبها، وحتى اللحظة، لا يبدو أنها مرغمة على الحسم، إذ تمتنع القوى العظمى من تفعيل ضغوط جدية، أو تهديد محسوس، يدفعها إلى التفكير من جديد في تغيير سلوكها عموماً، وفي المفاوضات على وجه الخصوص.

وحسب جلعاد، فإن الموقف الغربي عملياً يخدم مصلحة إيران، ويسمح لها الاستمرار بالمناورة: من جهة، تمتنع من كسر القواعد كلياً في المفاوضات؛ ومن جهة أُخرى، تستمر في الدفع قدماً بمشروعها النووي، والسعي للحصول على قدرات متطورة من دون قيود جدية. ويضيف: “حسب التقرير الفصلي الجديد لوكالة الطاقة الذرية، لديها الآن 55.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب على مستوى 60%، وهذا ارتفاع ملحوظ إذا ما تمت مقارنته بالوضع قبل ثلاثة أشهر، ويشكل كمية كافية لتحضير قنبلة واحدة. التقرير يوضح خطورة الاستمرار في المفاوضات بصورة عبثية، فمن دون التوصل إلى اتفاق جديد وتجديد المراقبة، وما دام لا يوجد تهديد محسوس لإيران، فإنها ستستمر في التقدم للوصول إلى قدرات على عتبة النووي، من دون أي إزعاج”.

الحرب في أوكرانيا

ويشير الجنرال الإسرائيلي لما يحدث في أوروبا بقوله إنه في الأيام الأخيرة نجح الجيش الأوكراني في السيطرة على مناطق مهمة في شمال شرق الدولة، وتحديداً في منطقة خاركوف، بعد أن قام بهجوم مضاد مفاجىء في المنطقة. منوها أن الحديث يدور حول نجاح عملياتي ملحوظ للجيش الأوكراني منذ التصدي للهجوم الروسي على كييف في بداية الحرب. وعلى الرغم من النجاح الأوكراني، فإن الطريق لا تزال طويلة أمام الوصول إلى تسوية وانتهاء الحرب. ويرجح أن أوكرانيا ذاتها والدول الغربية حصلت على بعض الأمل والتشجيع بأنه من الممكن الوصول إلى إنجازات إضافية أمام الجيش الروسي كلما طالت الحرب، على الرغم من أزمة الطاقة والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا. ويتابع: “في المقابل، كلما ازداد تخوف روسيا من حدوث انعطافة في المعركة، سيكون من الممكن أن يتخذ الرئيس بوتين قراره باستعمال أدوات أكثر تشدداً، بهدف وقف التراجع وخسارة مساحات أُخرى. وشكّل الهجوم الصاروخي الروسي بالصواريخ على محطة الطاقة شرق أوكرانيا الدليل على ذلك، إذ أدى ذلك إلى وقف الكهرباء بوتيرة مستمرة”.

فلسطينيو الداخل

ويتوقف جلعاد، كباحثين إسرائيليين آخرين، عند قضية فلسطينيي الداخل الذين ترى فيهم إسرائيل تهديدا حقيقيا، فيقول إنه لا يزال المجتمع العربي في إسرائيل يعيش حالة احتقان، وهذا يعود إلى أحداث العنف الداخلي والإجرام، إلى جانب الشعور بتراجع السيطرة والحكم في مناطق مختلفة داخل الدولة، وهو ما يقلص إنجازات القائمة “الموحدة” خلال العام الماضي، هذا إلى جانب يأس عميق في أوساط المجتمع العربي من الحالة السياسية برمتها. ولذا، برأيه، من المتوقع أن يتم التعبير عنه بنسبة تصويت منخفضة في الانتخابات القريبة للكنيست الخامس والعشرين. ويضيف: “حتى في الانتخابات البرلمانية، من الممكن أن يزداد هذا الاحتقان في حال حدوث توترات ممكنة حول المسجد الأقصى (كما حدث في أيار/مايو 2021)، وبعد الانتخابات، في حال كان التمثيل العربي في الكنيست ضئيلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعميق التوتر ما بين الجمهور العربي ومؤسسات الدولة والجمهور اليهودي.

توصيات ونصائح

وفي فصل التوصيات يقول جلعاد إنه قبيل فترة الأعياد اليهودية، التي يتم خلالها انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف، هناك خطورة اندلاع العنف، وفي ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الأحداث ومحاولات تنفيذ عمليات، المطلوب سياسة إسرائيلية ناضجة، في مركزها العمل بهدف حفظ الهدوء في محيط المسجد الأقصى.

ويضيف: “هذا إلى جانب استمرار العمل المركز ضد شبكات “حماس” في الضفة الغربية، ومحاولة منع انزلاق الأحداث العنيفة إلى جميع المناطق في الضفة. وفي المقابل، برأيه، على حكومة الاحتلال العمل على تعزيز استقرار النظام الاقتصادي الفلسطيني، والمحافظة على التنسيق الأمني والمدني مع السلطة (بكل ما يخص خروج العمال) بالإضافة إلى إرسال رسالة تحذير إلى “حماس”، بهدف الامتناع من اتخاذ خطوات (في الضفة، ومع العرب في إسرائيل) من شأنها تحريض الشارع في هذه الفترة الحساسة.

مقابل إيران

في المجال الإيراني، على إسرائيل برأي جلعاد، الاستمرار في الحفاظ على التنسيق الاستراتيجي الوطيد مع الولايات المتحدة في المجال السياسي، الأمني-العسكري، مع الحفاظ على حديث داخل الغرف المغلقة والامتناع من خوض نقاشات علنية مع الإدارة. وفي الوقت ذاته، على إسرائيل الدفع قدماً بخطوات بناء القوة لمأسسة قدرات عسكرية للتعامل مع التهديد النووي، إذ إن التوقيع على صفقة للحصول على طائرات مزوِّدة بالوقود يمثل خطوة مهمة وضرورية. هذا إلى جانب الاستمرار في منع التمركز الإيراني في المنطقة، وضرورة حفظ التنسيق الأمني مع روسيا في الجبهة الشمالية.

مقابل حزب الله

وفي إطار التوصيات يقول جلعاد أيضاً إنه على إسرائيل العمل لاستكمال الاتفاق بوساطة أمريكية على الحدود البحرية مع لبنان، وتقسيم أرباح الغاز. ويرى أنه في هذا الإطار، على إسرائيل إبداء تصميمها بخصوص نيتها البدء باستخراج الغاز مع إبداء استعدادها للتأجيل المؤقت لبضعة أسابيع، بهدف استنفاد المفاوضات حتى الوصول إلى صفقة. ويخلص جلعاد للقول إنه في جميع الأحوال، ممنوع أن تبدو إسرائيل مرتدعة أمام تهديدات “حزب الله”، الأمر الذي يمكن أن يمنع التصعيد الآن، لكنه سيضر جدياً بقدرة الردع الإسرائيلية في المدى البعيد، ويشجع الحزب على تحدّي إسرائيل بصورة مستمرة، وفي قضايا أُخرى.