عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين تعترض طريق عمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أوقف ناشطون في منظمة "مسدر هادار" الإسرائيلية التي تعمل من أجل إعادة الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين الأسيرين لدى حماس في قطاع غزة موكب عمال من قطاع غزة كانوا في طريقهم للعمل في إسرائيل.



وذكر نشطاء في المنظمة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تعطيل طريق العمال يأتي احتجاجا على عدم استعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة أن عائلة الضابط هدار غولدين شاركت في الفعالية، ومنعت مرور حافلة العمال لمدة حوالي ساعة.



وفي كلمة له طالب سمحا غولدين والد هدار لبيد وغانتس بالضغط على حماس وسكان غزة لإحضار الجنود قبل أي اتفاق، وأي مساعدة اقتصادية.