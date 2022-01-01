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حماس تدعو لتوسيع وتصعيد المقاومة الشاملة

الأحد 18 سبتمبر 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لتوسيع وتصعيد المقاومة الشاملة



غزة/سما/

 دعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إلى تصعيد وتوسيع دائرة المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين بكل الأدوات والوسائل المتاحة ردًا على سياسة الاستيطان.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي له، إن تسييج الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية، تعدّ سرقة وجريمة موصوفة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأضاف برهوم: "إن استمرار الاحتلال في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة".

وثمن برهوم، الحراك المتواصل للأهالي في عموم الضفة الغربية المحتلة، داعيًا لتوصيع دائر المقاومة والتصدي للاحتلال.

#حماس #المقاومة الشاملة

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