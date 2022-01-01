خلافات إسرائيلية حول بطاطا غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن وجود خلافات إسرائيلية بشأن استيراد "البطاطا" الفلسطينية من قطاع غزة.



وذكر الموقع الإلكتروني العبري كول حي، ظهر اليوم الأحد، أن وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، يرفض استيراد البطاطا من قطاع غزة، بدعوى وجود 4 أسرى إسرائيليين داخل القطاع.



وكان الوزير الإسرائيلي السابق، يعقوب ليتسمان، قد طالب باستيراد البطاطا الحلوة من قطاع غزة، بسبب النقص الشديد فيها لدى بلاده، إلا أن الوزير الحالي، عوديد فورير، قد رفض استيرادها حتى تستعيد بلاده الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، منذ عدة سنوات مضت.



ومن جانبه، أكد الوزير الحالي أنه سبق وتلقى أكثر من طلب لاستيراد منتجات زراعية، إلا أنه منذ تولى منصبه يرفض، دوما استيراد هذه المنتجات، من قطاع غزة، خاصة المنتجات الزراعية، وبأن هذه السياسة لن تتغير حتى يتم إطلاق سراح أسرى بلاده لدى حماس.



ويعود طلب الوزير الإسرائيلي السابق، يعقوب ليتسمان، أحد أقطاب حزب يهوديت هتوراه الحريدي المتشدد، إلى قرب الأعياد اليهودية، والتي تحل مطلع الشهر المقبل، وفيها يحظر تناول الخضروات من الديانة اليهودية، ويسمحون بها من الأديان الأخرى، وهو ما دعاهم إلى استيراد الخضروات، خاصة الفراولة والبطاطا من قطاع غزة.