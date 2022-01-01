  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تهديدات نصر الله تضع "إسرائيل" في حالة تأهب أمني

الأحد 18 سبتمبر 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تهديدات نصر الله تضع "إسرائيل" في حالة تأهب أمني



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "والا" العبري إنه بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخيرة باستهداف منصة "كاريش" بالصواريخ، أرسلت إسرائيل بالفعل رسائل تأهب عملياتي واستعداد لأي سيناريو.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد صرح أمس السبت بأن استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، "ولذا فإن أعيننا كلها على كاريش، وصواريخنا كذلك".

وأضاف نصر الله في خطابه في ختام مسيرة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) في بعلبك: "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.. المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الإستخراج من كاريش سيحصل في أيلول، ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".

وأكد "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات، لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".

#حسن نصر الله #اسرائيل #حقل كاريش

الأكثر قراءة اليوم

التقاعد المبكر.. خبراء اقتصاديون: قطع الشعرة الأخيرة للسلطة الفلسطينية مع غزة

"إسرائيل" تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة لحزب الله

تخوف إسرائيلي من نتائج عكسية لاستخدام الطائرات المسيرة بالضفة

صور: مزارع في غزة يكتشف بالصدفة لوحة فسيفساء نادرة

غزة: استشهاد شقيقة هدى غالية متأثرة بإصابتها

أسعار صرف العملات

فيديو: أب سوري يلقي جثة ابنه بالبحر بعد وفاته عطشاً أثناء محاولة الوصول لأوروبا

الأخبار الرئيسية

خلافات إسرائيلية حول "بطاطا" غزة

قرا

أيّوب قرّا : قتل نصر الله وقادة حماس بالروبوت.. “أقيم علاقاتٍ بدولٍ عربيّةٍ غيرُ مرتبطةٍ بالكيان

لهذا السبب .. اضراب شامل في مدارس القدس يوم غد

HFMbc

أصيب خلالها مستوطن.. الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب حوارة

20220918084643

تشيلي تتراجع عن رفض اعتماد أوراق سفير إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية