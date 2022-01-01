الرئيس يغادر ايرلندا متوجها إلى نيويورك

رام الله/سما/

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، ايرلندا، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان سيادته، وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، في طريقه إلى نيويورك، حيث التقى الرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير الخارجية سيمون كوفين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق سيادته: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وكانت أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

و التقى الرئيس محمود عباس، في مقر اقامته في العاصمة الايرلندية دبلن، وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفين.

واستعرض سيادته خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثمنا مواقف ايرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية.