افتتاح موسم قطف التمور في الأغوار

أريحا / سما /

افتتح محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ووزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، موسم قطف التمور في المحافظة.

وافتتح الموسم في مزرعة بلال اسعيد شرق مدينة أريحا، بحضور رئيس مجلس النخيل إبراهيم دعيق، ومدير زراعة أريحا أشرف بركات، ومدير العلاقات العامة في المحافظة صوفي دعاجي، وممثلي الفعاليات الزراعية في أريحا.

وأعرب أبو العسل عن الفخر والاعتزاز بمنتجنا الوطني من التمور، الذي يعتبر من أجود أنواع التمور في العالم، مشيدا بدور مزارعينا الذين ساهموا بجهدهم وعملهم بالوصول لهذا المستوى من الجودة.

من جانبه، قال العطاري إن وزارة الزراعة، وعبر برامجها وخططها، تسعى لخلق آفاق تساهم في تطوير القطاع الزراعي في فلسطين، واعتماد محافظة أريحا والأغوار كعنقود زراعي، انطلاقا من حرص الحكومة على إطلاق عملية تنمية زراعية في الأغوار.

وأضاف أن جهود وزارة الزراعة ترتكز على حماية وتعزيز المنتج الوطني من التمور، وفتح آفاق وخلق شراكات تساهم في تسويق هذا المنتج الوطني.