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الإسلامية المسيحية تطالب الجمعية العامة في دورتها 77 اتخاذ اجراءات لتوفير الحماية لشعبنا

الأحد 18 سبتمبر 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتهاج مقاربات جديدة في التعامل مع القضية الفلسطينية واتخاذ تدابير عملية لوقف العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

 وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد بمناسبة عقد الدورة الجديدة للجمعية العامة، ان الشعب الفلسطيني يتعرض الآن لعدوان غير مسبوق بلغ درجة من الوحشية تجاوزت كل الحدود من قتل بدم بارد، وهدم للمنازل، واستيطان واستباحة للمقدسات وتهويد للقدس وطمس هويتها العربية والاطاحة بكل المكونات المادية والمعنوية للشعب الفلسطيني.

 وأكدت الهيئة أن الاحتلال الاسرائيلي تجرد من كل المواثيق والأعراف الدولية والأخلاقية، وأصبح طليق اليد في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي الممنهج الذي يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية في ظل صمت مريب ومعيب من المجتمع الدولي.

 ودعت الهيئة الجمعية العامة الى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل الجاد من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الاحتلال .

 وأكدت الهيئة ان الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية تمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقله على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس.

#الإسلامية المسيحية

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