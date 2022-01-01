"الاغاثة الطبية" تنفذ ورشة عمل بعنوان" استشارات ما قبل الزواج"

غزة / سما /

نفذت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ورشة عمل حول "استشارات ما قبل الزواج " بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد من القضاة الشرعيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف عرض تجربة جمعية الإغاثة الطبية في تقديم استشارات ما قبل الزواج في قطاع غزة.

وفي بداية اللقاء،رحب الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية بالحضور وبسماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والحضورمن ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو بالحضور واستعرض آلية عمل القضاء الشرعي وانجازاته.

وأشارت د. سجى فتيحة مسؤولة برامج الصحة الانجابية فى الاغاثة الطبية: الى أهمية هذه الورشة والتي تكمن في أنها تساعد في تحديد نقاط الضعف التي قد تتحول إلى مشكلات أثناء الزواج ومساعدة المقبلين على الزواج بالتحضير جيدا للزواج مما يمنحهم فرصة أفضل لبناء علاقة زوجية مستقرة لزيادة الترابط الأسري.

و تحدث الاستاذ محمود الكردي مدير المكتب الفني المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حول : " واقع الزواج والطلاق في قطاع غزة ورخصة ماقبل الزواج وتداعياتها ابالاضافة الى الدور الفاعل للقضاء الشرعي والاجراءات اللازمة لتطبيق رخصة ما الزواج."

كما تحدثت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية : "عن تجربة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بشأن تدريب المقبلين على الزواج. "

​وفى نهاية الورشة، من جهتهم أجمع المشاركين/ات على أهمية تلك الورشات ثم تم فتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات المشاركين/ت وأخذ التوصيات.