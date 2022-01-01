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مصر.. الإعدام لأم قتلت أطفالها بالسم للزواج من عشيقها

الأحد 18 سبتمبر 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. الإعدام لأم قتلت أطفالها بالسم للزواج من عشيقها



وكالات / سما /

بعد قتلها أطفالها الثلاثة بالسم ومحاولتها التخلص من زوجها من أجل الارتباط بعشيقها، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحق سيدة تبلغ 26 عاماً.

في التفاصيل قضت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا جنوب القاهرة السبت بإعدام ربة منزل وعشيقها، بعد الحصول على موافقة المفتي.

العشيق

وتعود الواقعة قبل شهور، حيث أبلغ المستشفى المركزي مركز فرشوط عن استقباله عاملا (32 سنة) مقيم بدائرة المركز في حالة غيبوبة وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصيرا وتوفوا خلال تلقيهم الإسعافات الأولية.

فيما توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى ارتباط زوجة المصاب وأم الأطفال وهي ربة منزل بعلاقة عاطفية مع سائق يبلغ 26 سنة وقيامها بتسميم أطفالها وزوجها للتخلص منهم والزواج من عشيقها.

الأطفال الثلاثة والأب

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما واتفاقهما على التخلص من الزوج والأولاد. فقام العشيق بإحضار مادة سامة ووضعها في 4 عبوات عصير لتقوم الزوجة بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناولهم عصيرا فاسدا في حالة سؤالها عن سبب وفاتهم.

وقررت النيابة حينها حبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة الجنايات.

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