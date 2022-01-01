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"الزعيم" سخر من شائعة إصابته بألزهايمر

الأحد 18 سبتمبر 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزعيم" سخر من شائعة إصابته بألزهايمر



وكالات / سما /

كشف المنتج الكبير عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، تطورات الحالة الصحية للأخير وما أثير بشأنها فى الآونة الأخيرة، قائلا: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه؟".

وأضاف عصام إمام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن كان برفقة الفنان عادل إمام، اليوم السبت، وكانا يتحدثان ويمزحان قائلا: "كنا قاعدين بنتكلم النهارده وبنهرج وبيقولى يا عصام ده موتونى قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟".

وعن سماع الزعيم عادل إمام، أنباء إصابته بالزهايمر، قال عصام إمام: "مش متابع هو سوشيال ميديا كتير، لكن سألنى انت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلتله لما يقولوا عندك زهايمر، لازم أطلع وارد قلى هترد على إيه؟ إذا كان موتونى قبل كده خمس أو ست مرات".

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس، قال: "مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور فى البرامج والمداخلات وهو عنده مبدأ طول حياته أن أعماله اللى تتكلم، والعائلة كانت تنزعج فى الماضى من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عاديا، وعادل إمام لو دخل مستشفى مش بس مصر اللى هتعرف العالم كله هيعرف والمرض مافيهوش تخبية عشان نخاف منها".

#ألزهايمر #الزعيم #عادل امام

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