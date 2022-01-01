نانسي عجرم: تلقيت عرض زواج في مصر

وكالات / سما /

في دردشة من القلب كشفت نانسي عجرم عن أسرارها الخاصة للمرة الأولى عبر تطبيق منصة أنغامي بعد نجاح أحدث أعمالها الغنائية صح صح والذي بدأ من خلال أنغامي .

مسؤولية كبيرة

بسؤالها عن شعورها بالقلق تجاه الصعود على خشبة المسرح إعترفت نانسي أنها أصبحت تشعر بالقلق والتوتر بشكل أكبر. فكلما زادت المسؤولية زاد هذا الشعور. وقالت نانسي إنّ مرحلة نجاح ألبوم أه ونص كان مرحلة فارقة في مشوارها الفنيّ، فبعد نجاح "أخاصمك أه " البعض ردد أنّها ظاهرة وستنتهي، ولكن بنجاح أه ونص كان تكملة للنجاح، وهذه المرحلة أثرت بمشوارها الفني كثيراً.

وكشفت نانسي أنّها لا يمكن أن تقول أنّ الحياة قبل السوشيال ميديا أفضل. فوسائل السوشيال ميديا ساعدتها كثيرًا في إنتشار أعمالها الغنائيّة بشكل أسرع ولكنها لم تنف أنّها بين الحين ولأخر ترغب في أن تختفي قليلا لتعود مجدداً.

فيلم لنانسي

وقالت نانسي أنها تتذكر بطفولتها قبل صعودها للغناء في الحفلات كانت "تغفو " بالنوم طوال الطريق، وتستيقظ بمجرد وصولها إلى الحفل برفقة والدها .

وقالت نانسي إنها في وقت فراغها تحب كثيرا أن تذهب بسيارتها وتستمتع بسماع الموسيقى كما تذهب للتسوق من المحلات ومشاهدة السينما.

وذكرت انها في حال تقديم فيلم يجسد حياتها ستقوم هى بتجسيده ولابد أن يقوم بكتابته شخص قريب منها كثيراً.

كما أكدت انها تستمع للكثير من المطربين لرغبتها في التعرف على كل ما هو جديد في الموسيقى والغناء .

وكشفت أنها تلقت عرض زواج من إحد المعجبين في مصر، فتحدث مع مدير أعمالها جيجي لا مارا وطلب يدها منه وحضر إلى الفندق ومعه خاتم الزفاف .

دويتو صحصح

وقالت نانسي عن تعاونها مع الدي جي العالمي مارشميلو الذي بدأ من أنغامي، أن أطرف شيء حدث لها في الكواليس انها كانت تبحث عن مارشميلو وهو إلى جانبها ولم تعرفه لأنه كان بدون القناع .

وأشارت إلى أن أفضل مقطع بالنسبة إليها في الأغنية الجزء الخاص بعزفه على القانون، كما عبّرت عن سعادتها لوصول الأغنية لكل الفئات .