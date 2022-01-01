الرويضي: إرادة المقدسيين ستفشل محاولات الاحتلال تزوير الحقائق التاريخية

القدس المحتلة / سما /

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي "إن جميع محاولات سلطات الاحتلال لفرض ثقافة الاحتلال على المقدسيين ستفشل أمام ارادة المتمسكين بهويتهم الوطنية، وتاريخهم، وحضارتهم الممتدة على هذه الأرض".

وأضاف الرويضي، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، "نخوض مع الاحتلال معركة الروايات، ودولة الاحتلال واهمة أن بمقدورها فرض برامجها ومشاريعها التي تستهدف الحجر والانسان والمقدسات والأرض".

وأوضح أن شعبنا قادر على حماية الحجر والأرض والمقدسات، وسينتصر على محاولات الاحتلال تزوير التاريخ، وفرض المنهاج المحرف على الطلبة بدلا من المنهاج الفلسطيني.

وقال الرويضي: ان القيادة الفلسطينية تقود حركا دوليا نشطا، وتحديدا مع وصول الرئيس محمود عباس الى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة والقاء كلمة ولقاءات مع قادة العالم، ستركز على حقوقنا الثابتة في مدينة القدس، وأن سياسة التزوير والتهجير والاستيطان لا تغير حقيقة المدينة التي لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين.