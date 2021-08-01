لهذا السبب .. اضراب شامل في مدارس القدس يوم غد

القدس المحتلة / سما /

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، عن الإضراب الشامل لكافة مدارس القدس يوم غد الاثنين، رفضا لكافة المحاولات لفرض المنهاج المزيف على الطلبة المقدسيين.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية كافة مدارس القدس الالتزام بالإضراب، محملة إدارات المدارس المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني .

وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع تغول الاحتلال واذرعه التنفيذية على مدارس القدس، كما دعوها لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية، وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المؤسسات التعليمية ومنهاجنا الفلسطيني بعيدا عن الشعارات والعبارات الفضفاضة.

وجددت القوى الوطنية والإسلامية موقفها الثابت والرافض لكافة لمحاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأكدت على انها لا تقبل الا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة.

ورفضت القوى الوطنية والإسلامية كافة أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف والبلدية على إدارات المدارس في القدس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وأكدت في بيان لها على حقها الثابت كشعب تحت الاحتلال باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه للطلبة في مدارس القدس.

ولفتت القوى الوطنية والإسلامية المحطة النضالية التي قادها الأستاذ الراحل حسني الاشهب وزملائه الاساتذة ولجنة المعلمين السرية والكل الفلسطيني، عندما رفضوا المنهاج الإسرائيلي وأصروا على تدريس المنهاج الأردني في حينه.