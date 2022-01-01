مواجهات مع الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل

الخليل / سما /

اندلعت اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان ومنازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة الخليل وداهمت منزلا جنوب المدينة.

وذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الهرية جنوب مدينة الخليل، وداهمت منزل الاسير المحرر عبد الخالق النتشة، وقامت بتهديده بإعادة اعتقاله.