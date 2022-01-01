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فصل الخريف يبدأ الجمعة ويصاحبه انخفاض الحرارة

الأحد 18 سبتمبر 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصل الخريف يبدأ الجمعة ويصاحبه انخفاض الحرارة



رام الله / سما /

 يبدأ فصل الخريف فلكياً في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الجمعة القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري، وتصاحبه أجواء متقلبة، وانخفاض على درجات الحرارة.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن فصل الخريف سيبدأ في تمام الساعة 04:04 فجرا بتوقيت القدس، حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عاموديه تماما على خط الاستواء السماوي، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الخريفي في القدس في تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:34 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة و3 ثواني، وتكون مدة النهار 12 ساعة و6 دقائق و57ثانية.

وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك

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