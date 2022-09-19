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"صندوق الشباب" يعلن موعد إجراء القرعة العلنية لقرض الزواج

الأحد 18 سبتمبر 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"صندوق الشباب" يعلن موعد إجراء القرعة العلنية لقرض الزواج



غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني بالهيئة العامة للشباب والثقافة، عن موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج.

وقال مدير الصندوق علاء الباز، إن القرعة العلنية ستجرى غدًا الاثنين الموافق 19/9/2022م عند الساعة العاشرة صباحًا في منتجع الشاليهات القاعة الملكية.

وأشار الباز إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 1737 شابًا من المقبلين على الزواج، لافتًا إلى أنه سيجري سحب القرعة لاختيار 250 شاب، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

وبيَّن أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد بشكل ميسر شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.

وأكد الباز أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتوفير الدعم والموازنات المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الصندوق للشباب الفلسطيني وتوسيع قاعدة المستفيدين في كافة البرامج.

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