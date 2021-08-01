فيديو.. فوزان للزعيم والمنطار في دوري الممتازة

غزة / سما /

تصدر اتحاد الشجاعية جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه على اتحاد بيت حانون (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح علاء عطية التسجيل للشجاعية في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، فيما سجل أحمد حرارة هدفي في الشوط الثاني في الدقائق 62+82، فيما سجل هدف بيت حانون مهند أبو زيد 95.

ورفع الفوز رصيد الشجاعية إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما تراجع بيت حانون للمركز الرابع برصيد 3 نقاط.

خدمات النصيرات (0-2) شباب رفح

وفي مباراة ثانية حقق شباب رفح فوزه الأول في الموسم الجديد على حساب خدمات النصيرات (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصيرات.

ورغم أن الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة، إلا أن شباب رفح سجل هدفين عن طريق عماد فحجان (50) وجمعة الهمص(66).

ورفع الفوز رصيد شباب رفح عند 4 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي خدمات النصيرات برصيد نقطة واحدةفي المؤكز العاشر.