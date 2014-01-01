حدث صادم يهدد إنجلترا وألمانيا قبل مونديال قطر

وكالات / سما /

بات منتخبا إنجلترا وألمانيا مهددين بخسارتين مؤلمتين قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وينتظر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.



منتخب إنجلترا يواجه خطر فقدان لاعب خط وسطه كالفين فيليبس في المونديال، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



"بي بي سي" أوضحت أنه تم استبعاد فيليبس من معسكر إنجلترا المقبل لخوض مواجهتي إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، بسبب مشكلة في الكتف.



وبيّنت أن نادي مانشستر سيتي يدرس خضوع لاعبه لعملية جراحية، ما ينذر بغيابه عن المونديال، كون أول مباراة لمنتخب إنجلترا ستكون ضد إيران في مرحلة المجموعات بعد 9 أسابيع فقط.



وبالنسبة لمنتخب ألمانيا، فحاله مثل نظيره الإنجليزي، إذ يواجه خطر فقدان نجمه المخضرم ماركو رويس بسبب الإصابة أيضا.



والتوى كاحل لاعب ألمانيا، خلال مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند ضد شالكة أمس السبت، وهو الذي كان من المقرر انضمامه للمنتخب لمواجهتي المجر وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.



وغاب رويس عن ألمانيا في كأس العالم 2014 بعد إصابة في المباراة الأخيرة قبل انطلاق البطولة في البرازيل، كما لم يشارك في بطولة "يورو 2016" للإصابة أيضا.