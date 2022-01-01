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ريال مدريد يرفض فكرة التخلي عن فيديريكو فالفيردي

الأحد 18 سبتمبر 2022 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يرفض فكرة التخلي عن فيديريكو فالفيردي



وكالات / سما /

بدأ موسم لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي مع ريال مدريد بأفضل طريقة مُمكنة، حيث واصل اللاعب النمو على الصعيد الفني والشخصي، وأصبح شخصية مهمة للغاية في غرفة ملابس فريق المرينجي.

وأصبح فالفيردي شخصية لا غنى عنها في النادي الأبيض، حيث يرى الكثيرين بأن اللاعب المُلقب بـ “العصفور الصغير” أصبح قادراً على الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض بمنتهى الأحقية.

وعلى الرغم من أن المدرب أنشيلوتي يراهن عليه كجناح أيمن، ولكنه يميل أكثر إلى اللعب في الوسط ومساعدة الفريق بشكلٍ شامل.

وأشارت صحيفة الأس في تقريرها الأخير عن فالفيردي بأنه بعد تسجيل الاهداف بطريقة رائعة وإظهار روح هائلة فإن اللاعب “الصقر” سيكون له هدف وحلم بأن يصبح قائداً لفريق ريال مدريد في المستقبل.

وأظهر فالفيردي سابقاً قدرات على أن يكون لاعب وسط فعال ومتعدد الإمكانيات، وهذا جعل بعض فرق الدوري الإنجليزي تستهدف التعاقد معه مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو، ولكن حسب التقارير الصحفية فإن ريال مدريد غير مستعد حتى للتناقش على فكرة بيع فالفيردي، والذي يعتبره من اللاعبين الرمزيين مؤخراً في الفريق.

#ريال مدريد #فالفيردي

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