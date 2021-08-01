فيديو.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق إلتشي في الليغا

وكالات / سما /

حقق برشلونة انتصاراً مستحقاً على ضيفه إلتشي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو”، ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته في الليجا الإسبانية، وتمكن من انتزاع صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الديربي بين ريال مدريد ضد أتلتيكو التي ستقام يوم غد الأحد.

ودخل برشلونة المباراة بقوة كبيرة، وأظهر رغبة في الظفر بالنقاط الثلاث. وأصبحت مهمته أكثر سهولة بعد أن أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه غونزالو فيردو بحلول الدقيقة 15، بعد أن منع انفراد صريح للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

واستغل البرسا النقص العددي، وأحرز أول أهداف اللقاء بحلول الدقيقة 34 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بصناعة مميزة من أليخاندرو بالدي. وبعد 7 دقائق فقط، أضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني بطريقة رائعة، وتمكن بالدي مرة أخرى من تقديم تمريرة حاسمة.

وضغط برشلونة مع بداية الشوط الثاني لقتل المباراة بهدف ثالث، ونجح في مبتغاه بالفعل، بعد أن أحرز ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بحلول الدقيقة 48، معززاً صدارته لقائمة هدافي الليجا برصيد 8 أهداف.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 16، وصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد. بينما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة فقط، وظل في المركز الأخير.